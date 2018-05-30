Emekli Öğretmen, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Gözaltına Alındı

Samsun'da emekli bir öğretmen sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen emekli öğretmen Şahveser A.'yı (62) gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN