Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat

13.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:55

Antalya'da, emekli öğretmen Faik Akyol'un bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili tutuksuz sanık D.S., yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme heyeti, cinayetin araştırılması için dosyayı tekrar savcılığa gönderdi.

Olay, 10 Ocak 2018'de, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Konuksever Mahallesi'ndeki Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katında oturan, emekli öğretmen Faik Akyol'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü tespit etti. Salondaki arbede sırasında bıçaklandığı belirlenen Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı ve sürünerek, balkona çıktıktan sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faik Akyol'u öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinde parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede, D.S.'nin parmak izi ile parke üzerinde kadına ait ayak izi tespit edildi. Akyol ve D.S.'nin sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları belirlendi. Yaklaşık 11 ay süren inceleme sonunda, aralık ayında D.S. ve erkek arkadaşı Ü.U. gözaltına alındı.D.S., ifadesinde, sosyal medyada tanıştığı Faik Akyol'un kendisine oturduğu sitede ev bulduğunu öne sürdü. Akyol'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu; ancak bundan rahatsız olduğunu ileri süren D.S., cinayet işlemediğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen D.S., 'kasten insan öldürme' ve 'ölenin parası ve cep telefonunu almak sureti ile hırsızlık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, erkek arkadaşı Ü.U. ise serbest kaldı. Cinayetle suçlanan D.S., Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde haziran ayında görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.SUÇLAMAYI REDDETTİTutuksuz sanık D.S., bugün son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın suçu işlediğine dair somut delil bulunmaması dolayısıyla beraatini talep etti. Sanık avukatı ise savcının mütalaasına katıldığını belirterek, Olay yerinde her ne kadar müvekkilimin parmak izine rastlanmış ise evde başkalarına da ait parmak izleri bulunmuştur. Müvekkilim olaydan 1 gün önce maktulün evine gittiğini beyan etmiştir. Cinayeti işleyen kimse maktulün telefonunu 5'inci kattan zemine kadar kapatmamıştır. Zemine geldiğinde telefonu kapatmıştır. O saatlerde müvekkilimin telefonu olay yerinin çok uzağından sinyal vermiştir dedi.Son sözü sorulan D.S. de suçu işlemediğini öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık D.S.'nin 'kasten insan öldürme' ve 'ölenin parası ve cep telefonunu almak sureti ile hırsızlık' suçlarından beraatine karar verdi. Heyet ayrıca cinayet dosyasını araştırılmak üzere savcılığa geri gönderdi.

Kaynak: DHA