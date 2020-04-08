Emekli öğretmen biriktirdiği 50 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Aydın'da 80 yaşındaki emekli öğretmen, biriktirdiği 50 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Aydın'da 80 yaşındaki emekli öğretmen, biriktirdiği 50 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşayan Birsen Coşkuner, çalışma hayatı boyunca biriktirdiği 50 bin lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Yaşından dolayı dışarı çıkamayan Coşkuner'in 155'i arayarak nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri görevlendirildi.

Ekibin gerekli tedbirleri alarak banka şubesine götürdüğü Birsen Coşkuner, parasını kampanya hesabına aktardı.

AA muhabirine açıklama yapan Coşkuner, kız meslek lisesinden emekli öğretmen olduğunu, böyle bir yardım kampanyasına katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağabeyi ile yaşadığını belirten Coşkuner, şunları kaydetti:

"İyi bir yere gitsin istedim, ihtiyaç sahibi insanlar faydalanır diye düşündüm, o yüzden bağışladım. İçim şu an kıpır kıpır. Bu parayı vereceğim için çok memnunum. Zaten mutluydum, şimdi daha da mutlu oldum. Keşke daha da çok olsa da onları da versek. Allah inşallah kabul eder. Ben zaten her ramazanda ihtiyaç sahiplerine bağış yapıyorum ama bu kampanyayı duyunca toplu olarak vermek istedim."

Kaynak: AA