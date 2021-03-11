Emekli müdür yıllar sonra avukat kızıyla Varto'ya döndü

Muş'un Varto ilçesinde 2005-2006 yıllarında bir bankada müdürlük yapan ve emekli olan İhsan Gökdağ, avukat olan kızı ile birlikte kente döndü.

Varto ilçesinde 2005 -2006 yıllarında bir banka şubesinin müdürlüğünü yapan İhsan Gökdağ ve eşi emekli hemşire Hatice Gökdağ, 4 çocuğundan biri olan Burcu Gökdağ ile 16 yıl sonra Varto'ya döndü. Varto Belediyesi İş Hanında kızının avukatlık bürosunun açılış kurdelesini eşi emekli hemşire Hatice Gökdağ ile birlikte kesen baba İhsan Gökdağ, kızının Vartoluların hizmetinde olduğunu ve bundan sonra hayırlı işlere imza atacağını söyledi. İhsan Gökdağ, "2005 -2006 yıllarında Varto'daki bir banka şubesinde müdürlük görevini yaptım. Görevim esnasında Vartoluların cana yakın ve misafirperver insanlar olduklarını gördüm. Kızım Burcu'nun avukat olması nedeniyle Varto ilçesinde görev yapması tavsiyesinde bulundum. Kızım sağ olsun bizi kırmadı ve bugün Varto ilçemizde bürosunu açtı. Açılış kurdelesini de baba ve annesi olarak biz kestik. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.

İki üniversite bitirdiğini ama avukatlığı tercih ettiğini söyleyen Burcu Gökdağ ise "Hem Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünü okudum hem de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldum. Ablamın da avukat olması nedeniyle avukatlığı tercih ettim. Babam Varto ilçesinde müdürlük görevini yaptığından dolayı burada mesleğimi yapmamı önerdi. Bende babamın isteği üzerine burada görev yapmayı tercih ettim. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda fazla katılımcı çağırmadık. Burada annem ve babam benim iş yerimin açılış kurdelesini keserek bana en büyük hediyelerini vermiş oldular. Bende annem ve babamın bu katkılarından dolayı onlara sonsuz şükranlarımı arz ederim. Hayatlarında ömür boyu sağlık ve mutlu günler görmelerini talep ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan ve iş yerimize çiçek gönderen tüm katılımcılara huzurlarınızda teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı