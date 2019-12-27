Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı
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Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli bir memurun evine yapılan baskında, 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:23
Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı

'in ilçesinde emekli bir memurun evine yapılan baskında, 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. Baskında 258 kilo skunk maddesi ve 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emekli devlet memuru olduğu belirtildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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