Emekli Memurların Temmuz Farkı Yüzde 3,27 Oldu

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 7.27 olması beklenirken, memur emeklilerinin de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacağı kesinleşti. Farkın yüzde 3.27'yi bulması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMINI ENFLASYON BELİRLEYECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ TÜİK'TE

Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek. Beklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek. Memur emeklilerinin Temmuz zammı bu durumda yüzde 6.77'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veri merakla bekleniyor.