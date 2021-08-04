Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, 6. Dönem Toplu Sözleşme döneminde emekli kamu görevlilerinin beklentilerini açıkladı.

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, 6. Dönem Toplu Sözleşme döneminde emekli kamu görevlilerinin beklentilerini açıkladı.

Ulus Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, taleplerini dile getirdi. "Güvenli hayat güvenceli emeklilik" yazılı döviz açan grup, "Hükümet emekliyi enflasyona ezdirme", "Emekliyi ölüme terk etmeyin" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Küçükkösen, emekliler ile çalışanlar arasında açılan makasın mutlaka daraltılması gerektiğini söyledi.

Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyesinin hesabında, ek ödeme dahil fiilen görev yaptıkları dönemdeki bütün bordro unsurlarının dikkate alınması gerektiğini dile getiren Küçükkösen, şöyle konuştu:

"Genç sayılacak yaşta emekliye ayrılmış olanların kamuda yeniden istihdamına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalıdır. Emeklilerin sendika kurma hakkına ilişkin fiili engeller yok sayılmalı, uluslararası sözleşmelerin gereklerine uygun biçimde, örgütlenme başta olmak üzere sendikal haklardan yararlanmalarına yönelik teminatlar yürürlüğe konulmalıdır. Kamu görevlisi emeklileri, emekliye ayrıldıkları tarihte üye oldukları sendikaya üyeliklerini devam ettirebilmeli veya en son görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmelidir."

Emeklilere, kamu görevlilerine uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde çocuk yardımı ödenmesi gerektiğini belirten Küçükkösen, çalışmayan veya emekli maaşı bulunmayan eşler için aile yardımı istediklerini ifade etti.

Emeklilere, yaşa bakılmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilmesini talep eden Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Aktif yaşlanma kavramı çerçevesindeki yaklaşımlar ülkemizde de hayata geçirilmeli, emeklilerin daha sağlıklı, aktif ve etkin şekilde hayata katılmaları sağlanmalıdır. Maaş ve gelir kayıplarının telafisi ve tazmini amacıyla enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı ödenmelidir. Emekçi kesim için hayata geçirilmesi mutlak gereken seyyanen zam, emekli kesim için de mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Emekliler açısından 'oksijen desteği' hükmündeki bayram ikramiyesi 1100 TL'den 1500 TL'ye çıkarılmalıdır. Emeklilerden kesinlikle tedavi, ilaç ve reçete katılım payı alınmamalıdır. Bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir."

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması
Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması
Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması
Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:14:44. #1.14#

title