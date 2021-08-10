Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti Kütahya'nın Demirciören köyünde emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti.

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Demirciören köyünde emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti.

Emekli olduktan sonra köyüne dönüp, adeta yeşil seferberliği başlatan Yusuf Okçu(75), "Ben gerçekten yeşil aşığı bir insanım. Memurluktan emekli olduktan sonra şehirden tekrar köyüme geldim. Köyün hemen yakınında bulunan ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alana önce çevre düzenlemesi yaptım. Sonra da yaklaşık 10 bin metrekare alana 500'e yakın 10 çeşit meyve fidanı diktim. Diktiğim ağaçlar artık meyve veriyor. Bu ağaçların meyvesini de köy sakinleri ve köyümüze gelen herkes hiç bir ücret ödemeden ve isteği kadar alıp yiyor. Diktiğim fidanların tümünü bakımını da bizzat kendim yapıyorum" diye konuştu.

Orman yangınlarına çok üzüldüğünü kaydeden Yusuf Okçu, "Gerçek ağaç sevgisi görmek isteyen varsa buraya gelsin. Hiç bir menfaatim olmadan ve sadece insanların duasını almak için bu fidanları diktim. Öyle ortalığı yakıp yıkmakla ağaç sevgisi olmaz. Eğer gerçekten doğa sevgisini öğrenmek isteyen varsa buraya gelsin. Ben bu hususta her zaman katkı vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Okçu, Demirciören köyü Köprülü mevkiine diktiği erik, elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, dut gibi meyve fidanları sulamak için bölgeye 7 ayrı çeşme yaptığını söyledi.

Yusuf Okçu, hedefinin meyve fidanlarının sayısını daha da arttırmak olduğunu ifade etti.

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti
Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti
Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti
Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Bülent Turan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 23:11:54. #1.16#

title