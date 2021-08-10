Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti Kütahya'nın Demirciören köyünde emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti.

Emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Demirciören köyünde emekli memur, köy arazisine 500'e yakın meyve fidanı dikti.

Emekli olduktan sonra köyüne dönüp, adeta yeşil seferberliği başlatan Yusuf Okçu(75), "Ben gerçekten yeşil aşığı bir insanım. Memurluktan emekli olduktan sonra şehirden tekrar köyüme geldim. Köyün hemen yakınında bulunan ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alana önce çevre düzenlemesi yaptım. Sonra da yaklaşık 10 bin metrekare alana 500'e yakın 10 çeşit meyve fidanı diktim. Diktiğim ağaçlar artık meyve veriyor. Bu ağaçların meyvesini de köy sakinleri ve köyümüze gelen herkes hiç bir ücret ödemeden ve isteği kadar alıp yiyor. Diktiğim fidanların tümünü bakımını da bizzat kendim yapıyorum" diye konuştu.

Orman yangınlarına çok üzüldüğünü kaydeden Yusuf Okçu, "Gerçek ağaç sevgisi görmek isteyen varsa buraya gelsin. Hiç bir menfaatim olmadan ve sadece insanların duasını almak için bu fidanları diktim. Öyle ortalığı yakıp yıkmakla ağaç sevgisi olmaz. Eğer gerçekten doğa sevgisini öğrenmek isteyen varsa buraya gelsin. Ben bu hususta her zaman katkı vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Okçu, Demirciören köyü Köprülü mevkiine diktiği erik, elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, dut gibi meyve fidanları sulamak için bölgeye 7 ayrı çeşme yaptığını söyledi.

Yusuf Okçu, hedefinin meyve fidanlarının sayısını daha da arttırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe