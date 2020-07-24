Emekli memur, bankadan çektiği krediyi özel çocukların eğitimine harcıyor Emekli memur Sevilay Akbaş, bankadan çektiği 45 bin lira krediyle, zihinsel engelli öğrenciler için okullara malzeme ve ekipman desteği veriyor.

Emekli memur Sevilay Akbaş, bankadan çektiği 45 bin lira krediyle, zihinsel engelli öğrenciler için okullara malzeme ve ekipman desteği veriyor.

Akbaş, 1,5 yıl önce Ankara'da otobüste giderken, bir kadının "Allah canımı oğlumdan önce almasın." duasını duydu. Kadının zihinsel engelli oğlu olduğunu ve büyük sıkıntılar yaşadığını öğrenen Akbaş, daha sonra özel çocuklara yardım etmek için bankadan 45 bin lira kredi çekti.

Yozgat'ın Boğazlıyan ve Sarıkaya ilçelerindeki okullara malzeme ve ekipman desteği veren Akbaş, "Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri" ekibini kurdu.

Akbaş'a hayırseverlerin de destek vermesiyle, Kayseri, Sivas, Hatay, Muğla, İzmir, Ankara ve Balıkesir'deki okullarda eğitim gören özel çocuklara yardım ediliyor.

Balıkesir'deki Altıeylül Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna katkıda bulunan Akbaş, özel eğitim sınıfını tepeden tırnağa donattı, ana sınıfı öğrencilerine de oyuncak ve ekipman desteği sağladı.

Okul Müdürü Akın Ay, hayırsever Akbaş ve ekibine katkılarından dolayı plaket verdi.

Sevilay Akbaş, gazetecilere, otobüste yaşadığı olayın ardından bir öğretmene özel çocukların ihtiyaçlarını sorduğunu belirtti.

Daha sonra çocuklara yardım etmeye karar verdiğini anlatan Akbaş, güzel bir ekip oluşturduklarını vurguladı. Akbaş, şöyle konuştu:

"Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için eğitim kartları, bağlantı kartları, halı dokuma tezgahları, neşeli küpler gibi hem el ve zihinsel becerilerini hem de algılarını güçlendirecek eğitim malzemeleri temin ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında, çeşitli il ve ilçelerdeki okullarda kütüphaneler kurduk ve kurmaya devam edeceğiz.

Salgın döneminde boş durmamak için İzmir'deki ekibimizle birlikte, Kahramanmaraş, Doğubayazıt ve Siirt'te bizi destekleyen ekiplerle birlikte 'Her Şey Çocuklar İçin, Çocuklar İçin Kahvaltı' projesi kapsamında, özellikle köylerde ihtiyacı olan 80 aileye kahvaltılıklar götürdük. Tüm bu etkinliklerimizin dışında Çad'da su kuyuları açtırdık. Bu etkinlikleri çok seviyoruz, ülkemizi, insanları seviyoruz ve el uzatanlarla birlikte el uzatıyoruz."

Kaynak: AA