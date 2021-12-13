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Emekli marangoz evinde ölü bulundu

Emekli marangoz evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da Aktekke Mahallesinde ikamet eden emekli marangoz, evinde ölü bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Aktekke Mahallesinde ikamet eden emekli marangoz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde ikamet eden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden emekli marangoz 67 yaşındaki Yılmaz Karaçam, evinde ölü bulundu. Karaçam'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonrası belli olacak.

Ayrıca Karaçam'ın emekliliğinin ardından köpek kulübeleri yaparak yaşamını idame ettirdiği ve şehrin birçok noktasına da gönüllü olarak kulübe bıraktığı öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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