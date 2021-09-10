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Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nden emekli olan ve kaza sonucu sakat kalan Eyüp Altun'un ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesi Alaplı Kent Konseyi tarafından tahsis edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nden emekli olan ve kaza sonucu sakat kalan Eyüp Altun'un ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesi Alaplı Kent Konseyi tarafından tahsis edildi.

Alaplı Kent Konseyi ihtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden, TTK Armutçuk Müesssese Müdürlüğü'nden emekli olan ve elim bir kaza sonucu sakat kalarak yürüyemeyen Eyüp Altun'un ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesi evinde teslim edildi.

Kaçar; "İhtiyaç sahibi ailelerin emrindeyiz"

İhtiyaç sahibi kişilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Alaplı Kent Konseyi Başkan Vekili Fedai Kaçar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkanımız Yasin Ören ve ekibimiz ile güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Konsey olarak son 1 yılda 30'un üzerinde tekerlekli sandalye dağıttık. İmkanlar dahilinde yardımlarımız devam ediyor. Bize bu konuda destek veren hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün elim bir kaza sonucu yatağa düşen Kdz.Ereğli Subaşı Süleymanlar Köyü Göleviç Mahallesi sakinlerinden olan Eyüp Altun'a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesini Kdz.Ereğli TTK Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve yönetim kurulu üyesi Ferhat Marangoz ile birlikte teslim ettik. Dağıttığımız tekerlekli sandalyeler dönüşümlü olarak ihtiyaç sahiplerini geziyor. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan ailelerin her zaman emrindeyiz."

TTK Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ise, emekli de olsalar madenci kardeşlerimizle hiçbir zaman irtibatı koparmadıklarını ifade etti.

Başkan Eşitmez açıklamasında; "Eyüp kardeşimizle yıllarca beraber yer altında çalıştık. Kendisi üzücü bir hadise sonucu bir kaza geçirmiş ve yatağa bağlı bir şekilde yaşıyor. Kendisinin tedavileri devam ediyor. Şuan fizik tedavisi alıyor ve beyninden önemli bir ameliyat geçirecek. Temennimiz en kısa sürede iyileşip eski sağlığına kavuşması. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dilekleri için geldik. Alaplı Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler

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Haber: Emekli maden işçisinin yüzünü güldürdüler - Haberler
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