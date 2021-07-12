Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatili ile açıklama yapması bekleniyor. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulunacak. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

"EN SAĞLAM ALANLARDAN BİRİ KAMU MALİYESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü istihdamını artırmak istiyoruz. Emekli ikramiyelerini ve maaşlarını bayram öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisi de kamu maliyesidir.

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Memurlar yüzde 3'lük zamma ilaveten 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Böylece her iki grubunda maaşı yüzde 8.45 oranında artacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı henüz netleşmedi. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği için ikramiyelerin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor.