Ek zammın meclisten geçmesini bekleyen vatandaşlar Emekli maaşları meclisten geçti mi? sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca memurun gündeminde yer alan konu hakkında Meclis ne zaman toplanıyor? sorusu da merak ediliyor. Emekli ve memuru tarafından ilgilendiren ek zam yasa teklifi, yakın zamanda komisyonda görüşülmüştü. Ocak ayında yapılan artışın ardından ek zam kararının alınmasıyla birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti.

Emekli maaşları meclisten geçti mi? Meclis ne zaman toplanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Enflasyon oranları ile 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından vatandaşlar ek zammı hakkında detayları araştırdı.

EMEKLİ MAAŞLARI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.

MECLİS NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Ek zam için kabul gören komisyon teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

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