Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hem Temmuz zammının belirleneceği bu tarihlerde aynı zamanda vatandaşlar ikramiyelerin yatacağı tarihi de merakla bekliyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2021 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hem Temmuz zammının belirleneceği bu tarihlerde aynı zamanda vatandaşlar ikramiyelerin yatacağı tarihi de merakla bekliyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2021 Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

"EN SAĞLAM ALANLARDAN BİRİ KAMU MALİYESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü istihdamını artırmak istiyoruz. Emekli ikramiyelerini ve maaşlarını bayram öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisi de kamu maliyesidir.

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