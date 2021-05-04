Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasındadır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bayram öncesi verilmesinden sonra vatandaşlar Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorularını sormaya başladı.

Ramazan bayramı bu yıl 13-15 Mayıs tarihleri arasındadır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bayram öncesi verilmesinden sonra vatandaşlar Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorularını sormaya başladı.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Bu yıl emeklilere verilen bayram ikramiyesi fiyatında artış oldu. Artan emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce verilmesi vatandaşları sevindirdi. Erken alınan bayram ikramiyesi ile birlikte emekli maaşlarının da bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLEK?

Son dakika: Enflasyon oranında zam yapılarak 1.000 liradan 1.1000 liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. İkramiyeler SSK emeklileri için 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ise 7 Mayıs'ta hesaplarda olacak.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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