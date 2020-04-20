Emekli maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli Hüseyin Aydın, emekli maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli Hüseyin Aydın, emekli maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor.

Keban ilçesinde yaşayan Aydın, Vefa Destek Grubu'nu arayarak maaşının evine getirilmesini istedi.

Maaşının evi getiren görevliye bin 200 lira veren Aydın, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini dile getirdi.

Maaşının yarısını bağışladığını belirten Aydın, "Allah bu hastalığı ve belayı ortadan kaldırır inşallah. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek için maaşımı bağışladım." diye konuştu.

Kaynak: AA