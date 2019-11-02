02.11.2019 12:59

Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor.. 'Onlar benim çocuklarım hepsi birbirinden kıymetlidir'

EDİRNE - Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde yaşayan Nazan İncesöz, emekli maaşının tamamını evinde baktığı 19 kedi ve 11 köpeğe harcıyor.

'Onlar benim çocuklarım hepsi birbirinden kıymetlidir' diyen İncesöz, sokak hayvanlarına bakabilmek için 8 senedir Meriç Nehri kenarına kurduğu prefabrik evde yaz-kış sokak hayvanlarıyla birlikte yaşıyor.

'Sakin hayatın içerisinde özellikle sokak hayvanları kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum' diyen İncesöz, kedi ve köpeklerinin yanından bir an olsun bile ayrılmıyor.

"Apartmanlarda birçok insan kedi ve köpeklere karşı iyi davranmıyorlar"

Hayvansever kadın İncesöz, "Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda aktarcılık yapıyorum. Emekli olduktan sonra işlerimi çocuğum devam ettiriyor. Bende 8 senedir yaz kış demeden Meriç Nehri kenarında yaptırdığım prefabrik evde yaşıyorum. Bahçede olmaktan çok mutluyum çünkü hayvanları besleyebiliyorum. Onları sahiplenmek açısından burada yaşamayı tercih ediyorum. Apartman dairelerini o yüzden istemiyorum. Apartmanlarda birçok insan kedi ve köpeklere karşı iyi davranmıyorlar. En azından burada bana karışamıyorlar" dedi.

"Emekliyim ve maaşımın tamamını onlara harcıyorum"

11 sokak köpeği ve 19 tanede sokak kedisi olduğunu dile getiren İncesöz, "Hepsinin beslenmesini üstleniyorum. Suları daima değişiyor ve yemekleri zamanında veriliyor sokak hayvanı da olsa onlarında her zaman sadece bir lokma ekmek değil doyacak kadar yemek yemeğe ihtiyacı var. Bir nevi çocuklarım gibi oldu. Birikimlerimi onlara kullanıyorum. Emekliyim ve maaşımın tamamını onlara harcıyorum. Veteriner bakımları olduğu zaman ise daha fazla harcıyorum. Aylık bakım maliyetleri en az 2 bin TL oluyor. Oğlum ve çevre komşularımda zaman zaman bana destek veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA