Emekli Maaşını Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, emekli Seyit Ahmet Künç (61), 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için son aldığı maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

İlçeye bağlı Sekili Mahallesi'nde oturan Seyit Ahmet Künç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya karar verdi. Künç, son aldığı emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdı.

Kars'ta, 1977 yılında askerlik yaptığını belirten Seyit Ahmet Künç, "Askerdeyken onbaşıydım. Askerlerimizin neler çektiklerini çok iyi biliyorum. 1 aylık emekli maaşımı bağışladım. Askerlerimizin, personelimizin damarlarına kan olsun. Vatanımın, milletimin yanındayım" dedi.

- Gaziantep