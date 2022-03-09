Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara yeni ayrıcalıklar sunuluyor

Kuveyt Türk, emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyacak olan müşterilere sunduğu ayrıcalıkları genişletmeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketini güncelledi. Kuveyt Türk, maaşlarını taşımaları halinde emeklilere faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde 2 bin TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunacak.

Emekli müşterilerine Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren Kuveyt Türk, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM'lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek hem de artık ilk maaşlarını Kuveyt Türk'ten alabilecek.

Tüm banka ATM'leri emeklilerin hizmetinde

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 1.750 TL, 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 2 bin TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

Emeklileri direkt müşteri temsilcisine bağlayan "Emekli Danışma Hattı"

Kuveyt Türk'ün emekli müşterilerine yönelik bir diğer önemli hizmeti ise çağrı merkezinde menüde hiç dolaşmadan direkt müşteri temsilcisine bağlanabildikleri "Emekli Danışma Hattı" oldu.

Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan tüm emekliler, "0262 723 49 19 - Emekli Danışma Hattı" hizmeti üzerinden her türlü işlem, sorun, talep ve önerileri için müşteri temsilcisine direkt bağlanabiliyor. Kuveyt Türk ayrıca, emeklilerin yıllık kart aidatı bulunmayan "Sağlam Kart" ile yıl sonuna kadar yapacakları ilk 100 TL ve üzeri market alışverişinde 20 TL Altın Puan fırsatı da sunuyor.

Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, "Sağlam Kart" ile sağlık harcamalarında ise vade farksız 5 taksit kolaylığından istifade edebiliyor. Vade farksız taksitlendirme işlemi, sonradan taksitlendirme yöntemiyle Kuveyt Türk Mobil üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Ek olarak dijital kanallardan yapılan para transferi (EFT ve havale) işlemlerinden de ücret alınmazken, maaş hesabından veya müşteriye özel ayrıcalık sağlayan Sağlam Kart'tan hiçbir komisyon ücreti ödenmeden kolaylıkla fatura talimatları verilerek faturaların otomatik ve zamanında ödenmesi sağlanıyor.

Kuveyt Türk'ün sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşının e-Devlet üzerinden veya tüm şubeler aracılığıyla Kuveyt Türk'e taşıması yeterli oluyor.