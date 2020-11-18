Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

18.11.2020 22:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:00
Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alışverişe giden Yüksel (81) ve Perihan Kortun (65) çiftinin bulunduğu otomobil, duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alışverişe giden Yüksel (81) ve Perihan Kortun (65) çiftinin bulunduğu otomobil, duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü. Kazada Yüksel Kortun yaşamını yitirirken, eşi yaralandı. 

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akbük Mahallesi Efes Sitesi Deniz Sokak'ta meydana geldi. Yüksel Kortun, eşi Perihan Kortun ile birlikte 09 PB 300 plakalı otomobille emekli maaşını çektikten sonra markete alışveriş için yola çıktı. Yüksel Kortun seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından beton duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kortun çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Yüksel Kortun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Perihan Kortun'un ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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