Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
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Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar

Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp yankesicilik yöntemi ile cebindeki 200 lirayı alan 2 kişiden 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp yankesicilik yöntemi ile cebindeki 200 lirayı alan 2 kişiden 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Mayıs merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankamatikten maaşını çeken Ali Meclis, evine döndüğü sırada arkasından yaklaşan iki kişi tarafından durduruldu. Kimliği belirsiz kişilerden biri, önce Meclis'in pantolonunu tutup salladı. Daha sonra iki kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ceplerini kontrol eden adam, çektiği 1100 liranın 200 lirasının olmadığını fark etti. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meclis'in, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, asıl şüphelinin saçının üst kısmının beyaz olduğunu tespit etti. Şüpheli profillerini araştıran polis, yankesicinin benzer suçlardan kaydı bulunan Vedat Kaya olduğunu saptadı. Polis, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde saklandığını tespit ettiği Kaya'yı, yaptığı baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Kaya, ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar
Emekli maaşını çeken adamın pantolonunu sallayıp 200 lirasını aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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