Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi
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Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi

Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da Cemal Kandemir'in (78) evine girip emekli maaşını çalan 3 kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

ELAZIĞ'da Cemal Kandemir'in (78) evine girip emekli maaşını çalan 3 kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Kandemir, bulunan parasını teslim eden jandarmaya harçlık vermek istedi.

Akcakiraz beldesinde oturan Cemal Kandemir, evinde emekli maaşının çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, yaptıkları çalışmayla parayı çalan kişilerin O.G. (34), G.G. (30) ve G.G. (26) olduğunu tespit etti. Jandarma, düzenlediği operasyonla 3 kadını çaldıkları paralarla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, jandarma ekipleri, evine gittikleri Kandemir'i maaşını teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Cemal Kandemir'in, onlara maaşından harçlık vermek istemesi yüzleri güldürdü.

 


Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi
Emekli maaşını çalan kadınları yakalayan jandarmaya harçlık vermek istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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