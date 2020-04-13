Emekli maaşından kampanyaya 1000 lira bağışladı BURDUR'da yaşayan Veli Dirican (79), emekli maaşından 1000 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

BURDUR'da yaşayan Veli Dirican (79), emekli maaşından 1000 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde eşi Ayşe Dirican (79) ile birlikte yaşayan Veli Dirican, emekli maaşının çekilmesi için Burdur Valiliği Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan yardım istedi. Dirican ve eşinin maaşını çeken Vefa Sosyal Destek Hattı görevlisi Şahin Uçar, evlerinde Dirican çiftine maaşlarını mahalle muhtarı Abdullah Uğuzer ile birlikte imza karşılığı teslim etti.Veli Dirican, maaşından 1000 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirterek, Vefa Sosyal Destek Hattı görevlisine verdi.

Kaynak: DHA