Emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

03.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:31

ESKİŞEHİR'de, yaşayan Rahim Barış (80), emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Herkesi bağış yapmaya davet eden Barış, "Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp, yine orduma yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yardım yapacağım" dedi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, 6 torun sahibi Rahim Barış, emekli maaşlarından biriktirdiği 10 bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi. Gerekirse evini satıp yardıma devam edeceğini ifade eden Barış, herkesi bağışta bulunmaya davet etti. Türk milletinin böyle durumlarda her zaman birlik içerisinde olduğunu belirten Barış, "Ben her zaman orduma yardım ettim, edeceğim de. Tüm Türk milletini ordusuna yardım etmeye davet ediyorum. Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp, yine orduma yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yapacağım. Bu ordu bizim ordumuz. Biz birlik ve beraber olalım o zaman dünya bize gıpta ile bakacak. Bu hava araçları daha önce İsrail'den alınmıştı. Allah'a çok şükür şimdi İHA'lar sayesinde dünyayı imrendiren bir durumdayız. Bunlar 5-6 milyon lira, pahalı değil. Ben özellikle Eskişehir halkını davet ediyorum. Yeni yapılacak olan bir İHA'ya da 'Eskişehir' ismi yazılsın. Benim teklifim böyle. Yardım eden kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA