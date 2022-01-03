Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Zamlı emekli maaşları açıklandı mı? Kabine Toplantısı emekli maaşı kararı nedir?
Kabine Toplantısının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kararlarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Zamlı emekli maaşları açıklandı mı? Kabine Toplantısı emekli maaşı kararı nedir? Emekli maaşı kaç TL olacak açıklandı mı? Detaylar sizlerle...
Yeni yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekliler için ek zam talebi olurken bir diğer önemli konu da koronavirüs salgını olacak. Toplantının ardından alınan kararları Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında açıklayacak. Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Zamlı emekli maaşları açıklandı mı? Kabine Toplantısı emekli maaşı kararı nedir?
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
2022 zamlı emekli maaşları birazdan açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. Güncel zamlı net maaşlar birazdan açıklanacak. Takipte kalabilirsiniz.
Kararlar şuanda açıklanıyor. Birazdan hepsini paylaşacağız.
Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.
Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.
Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.
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