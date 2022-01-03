Yeni yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekliler için ek zam talebi olurken bir diğer önemli konu da koronavirüs salgını olacak. Toplantının ardından alınan kararları Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında açıklayacak. Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 Zamlı emekli maaşları açıklandı mı? Kabine Toplantısı emekli maaşı kararı nedir?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

2022 zamlı emekli maaşları birazdan açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. Güncel zamlı net maaşlar birazdan açıklanacak. Takipte kalabilirsiniz.

3 OCAK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Kararlar şuanda açıklanıyor. Birazdan hepsini paylaşacağız.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYE KARARLARI GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

YERLİ AŞI

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

ALINAN KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.

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