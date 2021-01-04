Emekli maaşı ne kadar? 2021 SSK'dan ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı zam oranları için geri sayım sona erdi. 2021 yılının başlamasıyla birlikte, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. Peki, Emekli maaşı ne kadar? 2021 SSK'dan ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı zam oranları için geri sayım sona erdi. 2021 yılının başlamasıyla birlikte, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. TÜFE ve enflasyon verileri için gözler TUİK'e çevrilirken, SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşı açıklanan verilere göre kesinleşmiş oldu. Peki, Emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2021 SSK'dan ne kadar emekli maaşı alırım Emekli aylıkları ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?



Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu.Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur maaşı zam oranları gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alacak.

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 6.388 lira alırken 2021 ocak ayında 6.859 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlisi (7/1) 2020 temmuz ayında 7.075 lira alırken 2021 ocak ayında 7.596 TL'ye yükselecek.

Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı 1524 lira oldu.2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu.SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak

2021 EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Avukat (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4) 2020 temmuz ayında 3.461 lira alırken 2021 ocak ayında 3.751 TL'ye yükselecek.

Profesör (1/4) 2020 temmuz ayında 8.027 lira alırken 2021 ocak ayında 8.699 TL'ye yükselecek.

Başkomiser (1/4) 2020 temmuz ayında 3.579 lira alırken 2021 ocak ayında 3.878 TL'ye yükselecek.