Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alacağım? E-devletten 4A, 4B,4C emekli maaşı hesaplama!

Ne kadar emekli maaşı alacağım? sorusu günün en çok araştırılan konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli maaş zam oranını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zamma rağmen maaşları 2 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılan ilave iyileştirme ile ocak ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılacağını açıkladı. Peki Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alacağım? Emekli maaşı hesaplama! detaylar haberimizde.

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

- 4A (SGK) emeklisi olacaklar 'uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/' adresine giderek 'TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi' gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

- 4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

- 4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

TÜİK tarafından Aralık 2021 ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği maaş zammı yıllık enflasyon rakamları doğrultusunda belli oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. BU yüzde 5 zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

Bu noktada toplamda memur ve memur emekli aylıklarına yüzde 27,47, SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarına da yüzde 25,47 oranında zam uygulanacak.

Buna göre 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağ-kur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 399. liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1055 liraya yükseltilecek.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK üzerinden emekli maaşı sorgulama için izlenecek adımlar;

1 - Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

2 - Sorgula' seçeneğine tıklayın.

3 - Sorgulanması istenen bilgiler;

4 - TC Kimlik Numarası

5 - SGK Sicil Numarası

6 - Baba Adı

7 - Nüfus İl

8 - Doğum Tarihi

9 - Emekli maaşı hesaplamada önemli kriterler:

10 - Sigorta prim gün sayısı

11 - Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

12 - Sigorta başlangıç tarihi

13 - Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

E-DEVLET'TEN EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

Emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar SGK'nın resmi web sitesi üzerinden emekli maaşlarını sorgulayabilirler. Fakat 4A, 4B ve 4C gibi sigorta sistemlerinin her biri için ayrı hesaplama sayfalarına başvurulmalıdır.

4A Emekli Maaşı Hesaplama Sayfası e-Devlet

4B Emekli Maaşı Hesaplama Sayfası e-Devlet

4C Emekli Maaşı Hesaplama Sayfası e-Devlet

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