Emekli maaşı ile can dostlarını besliyor

GÜMÜŞHANE'de tek geliri yaklaşık 2 bin TL emekli maaşı olan Sevim Köprülü (63), evinin bahçesinde 40 dolayında kedi ve 4 köpek besliyor.

GÜMÜŞHANE'de tek geliri yaklaşık 2 bin TL emekli maaşı olan Sevim Köprülü (63), evinin bahçesinde 40 dolayında kedi ve 4 köpek besliyor. Hayvan sevgisinin anne ve babasından miras kaldığını söyleyen Köprülü, "Herkesten dileğim; hayvanlara işkence yapılmasın, onları unutmayalım" dedi.

Hasanbey Mahallesi'nde oturan Sevim Köprülü, yaşamını sokak hayvanlarına adadı. Yaklaşık 2 bin TL emekli maaşı ile geçinen Köprülü, evinin bahçesinde 40 dolayında kedi ve 4 köpek besliyor. Köprülü, yardım toplayıp, bu sayıyı artırmak istiyor.Hayvan sevgisinin kendisine anne ve babasından miras kaldığını söyleyen Sevim Köprülü, "Hayvan sevgisi doğduğumdan beri var. 2 bin lirayı bulan emekli maaşımı, sokak hayvanlarının beslenmesinde harcıyorum. Kardeşlerim bana destek oluyor. Buralarda çok sokak köpeği oluyor, onlara yiyecek veriyorum, kendi kedi ve köpeklerimi mama alıp besliyorum. Bazen kasaplara gidip kemik topluyorum, maaş bazen yetmediği oluyor. Şu anda kocaman evde yalnız kalıyorum, kendimi onlara adadım. Herkesten dileğim; hayvanlara işkence yapılmasın, onları unutmayalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın