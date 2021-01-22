Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak? 2021 Şubat emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

2021 yılı itibarıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli olduktan sonra memur emeklileri de yeni yılın emekli maaş farklarının zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak? 2021 Emekli farkları ne zaman yatacak? Bakan Selçuk ocak ayına ilişkin açıklama yaptı. 2021 Şubat emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklandı. Fark oluşması halinde her yıl ödenen emekli maaş farkları için tarih açıklaması da gelmişti. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler...

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl emekli memurlarının maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırıldı.

EMEKLİ ZAM FARKLARI BUGÜN HESAPLARDA!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' 'Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz.' dedi.

Bakan Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI

Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)