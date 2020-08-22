Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik Merkezi sevindirdi - Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik Merkezi sevindirdi Bankadan emekli maaşını çektikten sonra 1000 TL parası çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık'ın kaybını Kadirli Gençlik merkezi karşıladı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra cebinden 1000...

- Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik Merkezi sevindirdi

Bankadan emekli maaşını çektikten sonra 1000 TL parası çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık'ın kaybını Kadirli Gençlik merkezi karşıladı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra cebinden 1000 TL'si çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık'ın kaybını Kadirli Gençlik Merkezi çalışanları karşıladı.

İlçeye bağlı Şehit Halis Şişman mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Arık, dün çarşı merkezindeki bankaya giderek emekli maaşını çekti. Paranın bir bölümü ile buzdolabı taksidini ödeyen yaşlı adam, daha sonra elektrik faturasını da ödedikten sonra dolmuşla evine geldi. Eve geldiğinde maaşından kalan 1000 TL'nin cebinde olmadığını fark eden Hasan Arık, durumu eşine anlattı.

Yaşlı adamın eşi Habibe Arık "Bu parayı alan kişiye sesleniyorum. Bizi aç bıraktın. Allah aşkına paramızı geri getir" demişti.

Olayı haberlerden öğrenen Kadirli Gençlik Merkezi çalışanları, yaşlı karı kocayı evlerinde ziyaret ederek, Hasan Arık'tan çalınan 1000 TL tutarındaki parayı yaşlı çifte teslim etti.

Ziyaretten ve yapılan iyilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Habibe Arık, "Allah razı olsun. Bizleri sevindirdiler. Çok teşekkür ediyorum" diyerek duygulanıp gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA