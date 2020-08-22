Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik Merkezi sevindirdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra cebinden bin TL'si çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık'ın kaybını Kadirli Gençlik Merkezi çalışanları karşıladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra cebinden bin TL'si çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık'ın kaybını Kadirli Gençlik Merkezi çalışanları karşıladı.

İlçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Arık, dün çarşı merkezindeki bankaya giderek emekli maaşını çekti. Paranın bir bölümü ile buzdolabı taksidini ödeyen yaşlı adam, daha sonra elektrik faturasını da ödedikten sonra dolmuşla evine geldi. Eve geldiğinde maaşından kalan bin TL'nin cebinde olmadığını fark eden Hasan Arık, durumu eşine anlattı.

Yaşlı adamın eşi Habibe Arık "Bu parayı alan kişiye sesleniyorum. Bizi aç bıraktın. Allah aşkına paramızı geri getir" demişti.

Olayı haberlerden öğrenen Kadirli Gençlik Merkezi çalışanları, yaşlı karı kocayı evlerinde ziyaret ederek, Hasan Arık'tan çalınan bin TL tutarındaki parayı yaşlı çifte teslim etti.

Ziyaretten ve yapılan iyilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Habibe Arık, "Allah razı olsun. Bizleri sevindirdiler. Çok teşekkür ediyorum" diyerek duygulanıp gözyaşı döktü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA