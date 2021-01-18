Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı zammı ne kadar?

4 Ocak Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından 2021 için beklenen maaş zamları belli oldu. Ancak henüz emekliler maaş farklarını almadı. Emekli vatandaşlar 'Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?' merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ve Temmuz ayını kapsayan memur, emekli zam oranları enflasyon farkı ile %7.33 olarak açıklamıştı. Buna göre memur, emekli maaşlarının farkı da belli oldu. Memur ve emeklilere ödenecek maaş farkının 15 Ocak tarihinde yatacağı belirlendi. Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunu soruyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları, memur emekli maaşları en düşük 3.021 olarak belirlendi. Kıdem tazminatı ise 7640 olarak belirlendi. Zamlı maaşlar yarından itibaren yatmaya başlayacak. Emeklilere maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKIZAMMI NE KADAR?

Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında alacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren yatmaya başlayacak. Emeklilere maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 7,36 zam geldi. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1.554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

EMEKLİLER EK ÖDEMENİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.