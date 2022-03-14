Emekli Koramiral Sağdıç, bildiri yayımlayan amirallere ilişkin dava kapsamında ifade verdi

İSTANBUL (AA) - Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzasının bulunduğu gerekçesiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sağdıç, davanın görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı doğrultusunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ara duruşmada savunma yaptı.

Mahkemeye sunduğu yazılı savunmayı okuyan Sağdıç, amirallerin anayasal hakları çerçevesinde paylaştıkları duyurunun suç unsuru olabilecek bir bildiriye dönüştürülmeye çalışıldığını, buna ilişkin açılan davanın hukuken içinin boş olduğunu savundu.

Ömrü boyunca hiçbir suça karışmadığını belirten Sağdıç, "Dürüst, idealist olmaya çalışan, insanlara ve çevreye saygılı, hayatının 40 yılını deniz kuvvetlerine adamış, ülkesine en faydalı olabileceği bir zamanda FETÖ kurgulu kumpas sürecinde aşağılık iftiralarla tasfiye dilerek 3,5 yılını demir parmaklar arkasında geçirmiş, yetmiş yaşında şerefli bir vatandaşım." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, amiraller duyurusunun üzerinden henüz 1 yıl dahi geçmeden Ukrayna-Rusya krizinde Montrö Sözleşmesi'nin muazzam bir denge oluşturduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirerek, "Adım adım gerçeğe doğru ilerleyeceğiz, tarih en büyük tanıktır. Bu süreçte yaşadığım her türlü maddi ve manevi haklarımı saklı tutuyorum." diye konuştu.

Öte yandan, emekli Koramiral Atilla Kıyat ile emekli Tuğamiral İbrahim Akın da bugün talimatla ifade vermişti.

Emekli amiraller hakkında Ankara'da açılan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 21 Mart 2022'de yapılacağı karara bağlanmıştı.

Dava kapsamında İstanbul'da ikamet eden sanıkların, talimatla savunmaları alınıyor.