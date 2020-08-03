Emekli kimya öğretmeni 78 yaşında yeniden mezun oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emekli kimya öğretmeni 78 yaşında yeniden mezun oldu

EMEKLİ kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel (78), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan mezun oldu.

Emekli kimya öğretmeni 78 yaşında yeniden mezun oldu
03.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:07

EMEKLİ kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel (78), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan mezun oldu. Adıgüzel'i telefonla arayarak tebrik eden Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin hayallerinin peşinden koşan binlerce açıköğretim sistemi öğrencisi için 'Yaşam boyu öğrenim' merkezi olduğunu söyledi.

Manisa'da yaşayan kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel, emekli olduktan sonra, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra kaydolduğu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'nı bu yıl bitiren Adıgüzel'ü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, telefonla arayarak, tebrik etti.

Orhan Adıgüzel de Rektör Erdal'a "Hayat bir diplomaya sığmaz" diyerek, diplomasını kendisinden almak istediğini söyledi. Rektör Erdal ise, 78 yaşındaki Adıgüzel'e sağlığını riske atmadan, pandemi şartları elverir elvermez diplomasını bizzat teslim edeceğini ifade etti.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİN MERKEZİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin Orhan Adıgüzel ve onun gibi hayallerinin peşinden koşan binlerce açıköğretim sistemi öğrencisi için 'Yaşam boyu öğrenim' merkezi olduğunu söyledi. Öğrenimin, yaşamın sadece bir evresinde gelişen sıradan bir etkinlik olmadığını kaydeden Rektör Erdal, "Orhan Adıgüzel'in alanı kimya dışında da kendisini geliştirme gayesiyle, iki ayrı açıköğretim programından mezun olması, Anadolu Üniversitesi ailesi olarak bizleri mutlu etti. Dünyanın farklı coğrafyalarında, ayrı alanlarda, farklı yaş gruplarında pek çok bireye öğrenim olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, Türkiye'ye ve dünyaya farklı alanlarda bu hizmeti sunmayı büyük bir kararlılıkla sürdürecek" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 3. Sayfa
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak Sağlık
Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Daria Kyryliuk'un Çeşme'de darp edilmesine tepki: Yanına kar kalmayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Daria Kyryliuk'un Çeşme'de darp edilmesine tepki: Yanına kar kalmayacak
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Serdar Ortaç Coşkun Sabah
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Emekli kimya öğretmeni 78 yaşında yeniden mezun oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:37:08. #1.14#
title