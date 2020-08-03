Emekli kimya öğretmeni 78 yaşında yeniden mezun oldu EMEKLİ kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel (78), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan mezun oldu.

EMEKLİ kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel (78), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan mezun oldu. Adıgüzel'i telefonla arayarak tebrik eden Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin hayallerinin peşinden koşan binlerce açıköğretim sistemi öğrencisi için 'Yaşam boyu öğrenim' merkezi olduğunu söyledi.

Manisa'da yaşayan kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel, emekli olduktan sonra, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra kaydolduğu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'nı bu yıl bitiren Adıgüzel'ü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, telefonla arayarak, tebrik etti.

Orhan Adıgüzel de Rektör Erdal'a "Hayat bir diplomaya sığmaz" diyerek, diplomasını kendisinden almak istediğini söyledi. Rektör Erdal ise, 78 yaşındaki Adıgüzel'e sağlığını riske atmadan, pandemi şartları elverir elvermez diplomasını bizzat teslim edeceğini ifade etti.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİN MERKEZİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin Orhan Adıgüzel ve onun gibi hayallerinin peşinden koşan binlerce açıköğretim sistemi öğrencisi için 'Yaşam boyu öğrenim' merkezi olduğunu söyledi. Öğrenimin, yaşamın sadece bir evresinde gelişen sıradan bir etkinlik olmadığını kaydeden Rektör Erdal, "Orhan Adıgüzel'in alanı kimya dışında da kendisini geliştirme gayesiyle, iki ayrı açıköğretim programından mezun olması, Anadolu Üniversitesi ailesi olarak bizleri mutlu etti. Dünyanın farklı coğrafyalarında, ayrı alanlarda, farklı yaş gruplarında pek çok bireye öğrenim olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, Türkiye'ye ve dünyaya farklı alanlarda bu hizmeti sunmayı büyük bir kararlılıkla sürdürecek" dedi.

Kaynak: DHA