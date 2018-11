Emekli Kıdemli Albay Işık'tan "PKK yöneticilerine ödül" kararına çarpıcı yorum

ANKARA - Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvelik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasının komik bir girişim olduğunu belirterek, "Blackwater denen güvenlik şirketi adı altındaki örgüt, tamamen ABD, Pentagon ve CIA'nın kontrolünde her gün Murat Karayılan'la, Cemil Bayık'la oturuyor. ABD bunu ihbar edene paraları vereceğine, yarısını Blackwater'a versin, getirir Blackwater" dedi.

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD'nin PKK yöneticilerini ihbar edenlere para ödülü verileceğinin açıklanması üzerine değerlendirmelerde bulundu. İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Işık, ABD'nin para ödülü açıklamasının samimiyetten uzak olduğunu, ABD ve beraberindeki emperyal güçlerin bölgede oluşturulacak devletimsi terör yapısıyla uzun vadede Türkiye'nin bölünerek küçülmesini hedeflediğini söyledi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerde Türkiye ve ABD'nin Orta Doğu'daki planlarının örtüşmediğinin alenen ortaya çıktığını aktaran Işık, "ABD, Türkiye'nin terörle mücadelesine bugüne kadar samimi bir destek vermedi. Sadece Irak'ta PKK'yı desteklemiyormuş gibi göründü, bir de PKK'yı terör örgütü olarak kabul etti. Ancak ABD, Irak'ı işgal ettikten sonra PKK'ya örtülü olarak silah, malzeme yardımında bulundu. 2003'ten sonra Türkiye'nin Irak'taki operasyonlarını da yasakladı. Orada bizim yapacağımız operasyonlar ABD'ye değil, PKK terör örgütüneydi. 2003 yılından 2012 yılına kadar bölgede operasyon yapamadık. 2003 yılının Temmuz ayında da Süleymaniye'deki birliklerimize yönelik hepimizi üzen bir olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Işık, ABD'nin PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmemesi, onlarca tır dolusu silah, mühimmat, malzeme göndermesinin oynadığı oyunun, terör örgütüne örtülü desteğinin açığa çıkması anlamına geldiğini söyledi.

"Oynanmak istenen oyun, oluşturulacak devletimsi terör yapısıyla Türkiye'nin içine terörü yaymak"

ABD'nin Akdeniz'in doğu kıyısından İran sınırına kadar olan bölgede devletimsi bir terör yapısı oluşturma amacı güttüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti:

"ABD'nin amacı Akdeniz'den İran sınırına kadar olan bölgede yani Suriye ve Irak sınırını da içine alan, uzun vadede Türkiye'nin Hatay vilayetini de içine alacak olan bölgede devletimsi bir terörist yapı oluşturmak. Türkiye burada doğru bir hareket yaptı. Önce Fırat Kalkanı, daha sonra da Afrin Harekatı'nı yapmak suretiyle Amerika'nın buradaki emeli önlemiş oldu. Hem Amerika'nın, hem Fransa'nın, hem de İngiltere'nin. Burada oynanmak istenen oyun, güney komşularıyla Türkiye'nin ilişkisinin kesilmesi ve burada oluşturdukları terörizmsi devlet yapısıyla Türkiye'nin içine terörü yaymak. Sıra Türkiye'ye geldiğinde yaşanan iç çatışmalarla Türkiye'yi bölmek."

"ABD ihbarcılara paraları vereceğine, yarısını Blackwater'a versin, getirir Blackwater"

ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasını Türkiye ile dalga geçmek olarak değerlendiren Işık, ABD ve İngiltere ordusundan ayrılmış kişilerin oluşturduğu Blackwater mensuplarının her gün Murat Karayılan'la, Cemil Bayık'la bir araya geldiğini aktardı. Işık, "Son yıllarda ABD bizimle dalga geçer gibi, 'Ben size Murat Karayılan'ı, Cemil Bayık'ı, Duran Kalkan'ı teslim edeceğim' diyor. Bize niye teslim ediyorsun ki bunları büyüten sensin. ABD'nin Orta Doğu'da terörle mücadele gibi bir problemi yok. ABD, PKK'yla, PYD'yle, DEAŞ'la kol kola zaten. ABD'nin kurduğu, Amerikan Özel Kuvvetlerinden ayrılmış, emekli subay, astsubaylar, İngiliz Özel Kuvvetlerinden ayrılmış subay, astsubaylardan oluşan Blackwater denen bu güvenlik şirketi adı altındaki örgüt, tamamen ABD, Pentagon ve CIA'nın kontrolünde Orta Doğu'daki çalışma bölgesinde her gün Murat Karayılan'la, Cemil Bayık'la oturuyor. ABD bunu ihbar edene paraları vereceğine, yarısını Blackwater'a versin, getirir Blackwater" diye konuştu.

Suriye ve Irak sınırında yer alan terör unsurlarının bir devlet yapısına bürünmesine müsaade edilmesi halinde Türkiye'de uzun yıllar uğraşılması gereken problemlerin oluşacağını aktaran Işık, "Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyası, uzun yıllardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş bir coğrafya. Artık emperyal güçler bu bölgeyi terk etsinler de bu bölgenin insanları da kendi topraklarında kendi kaderlerini tayin ederek düzgünce bir yaşam sürsünler. Bunu sürdürebilmeniz için buradaki krallar, şeyhler, her ne kimse bu insanlar kendilerine altından taht, altından tuvalet yapacağına bilime yönelsinler, halklarını eğitsinler ve emperyalizme artık dur desinler. Ne zamana kadar bunların ürettikleri silahları alacak, Suudi Arabistan, ötekisi, berikisi" açıklamasında bulundu.

"Gerekiyorsa topyekun bir Kurtuluş Savaşı vermeliyiz"

Işık, ABD'nin bölgede küçültmeye çalıştığı hedefin Türkiye olduğunu, Türkiye'de iç karışıklıklar çıkarmak suretiyle Türkiye'yi de coğrafyadaki devletliğini kaybetmiş devletler sınıfına sokmak istediğini aktardığı konuşmasında, "Türkiye buna kesinlikle müsaade etmemelidir. Biz şu anda gerekiyorsa topyekun bir Kurtuluş Savaşı vermeliyiz. Hem Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, buralarda da adam gibi demokratik yönetimlerin oluşmasını sağlamak için çalışma vermemiz lazım. Amerikan emperyalizmini Orta Doğu'da önleyecek olan tek ülke Türkiye'dir. Ancak Türkiye, Suriye'yle, Irak'la, İran'la iş birliği yaptığı sürece ABD'nin burada yaptığı çalışmaları daha kısa sürede önleme imkanına sahip olacaktır" dedi.

"CIA'in adamları Murat Karayılan'la 'Seni hangi Afrika ülkesine götürelim' diye tartışma yapıyor olabilir"

PKK unsurlarının bölgede izlediği güzergahın herkes tarafından adım adım bilindiğini aktaran Işık, "PKK'nın unsurları, Fırat'ın doğusuna çıkıyor. Dicle'ye kadar geliyorlar, sınır kapısından geçiyor, Sincar'a geliyor, Sincar'dan Gara Dağı'na geliyor. Ben de o yollarda yürüdüm, onlara operasyon yaparken. Gara Dağı'ndan Metina'ya, Metina'dan Zap'a, Barzan Vadisi'nden Harkuk, Kandil, ondan sonra da İran'a geçiyor. Dolayısıyla Murat Karayılan'ın nerede olduğunu Amerika da biliyor, İngiltere de biliyor. CIA'nın adamları da Murat Karayılan'la 'Seni hangi Afrika ülkesine götürelim' diye tartışma yapıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.