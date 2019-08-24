Emekli imam kutsal topraklardan dönemedi

24.08.2019 14:06

Aydın'dan hac vazifesi için kutsal topraklara giden 65 yaşındaki emekli imam kutsal topraklarda hayatını kaybetti. Cenazesi Arabistan'da kalan Abdullah Civan için köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Kurban bayramı öncesi hac vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan kutsal topraklara giden Efeler Merkez Ovaeymir Camii'nden emekli imam Abdullah Civan, Arabistan'da hac vazifesini yaparken rahatsızlandı. Burada hastaneye yatırılan Civan, durumu kritik olunca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Abdullah Civan'ın eşi Fatma Civan ve kafiledeki diğer hacılar hac vazifesini tamamlayıp yurda dönüş yaptı. Ancak yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü için Türkiye'ye dönüş yapamayan Abdullah Civan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abdullah Civan, Arabistan'da toprağa verilirken yakınları Civan'ın köyü olan Koçarlı Kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA