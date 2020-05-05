Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor
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Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor
05.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:46

Memur-Sen'e bagˆlı Enerji Bir-Sen, memurların emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp ay ve gu¨nlerin ikramiye hesabına dahil edilmemesini yargıya tas¸ıdı.

Memur-Sen'e bagˆlı Enerji Bir-Sen, memurların emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp ay ve gu¨nlerin ikramiye hesabına dahil edilmemesini yargıya tas¸ıdı.

Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığı ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmamasının hak kaybına sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji Bir-Sen Genel Bas¸kanı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yas¸anmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Emekli ikramiyesine ilis¸kin hesaplama sistemi ve esasların 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Tonbul, yaşanan hak kaybının önlenmesi adına yargı yoluna başvurduklarını aktardı.

Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"4688 sayılı Kanun'dan aldıgˆımız yetkiyle daha o¨ncesinde konuyla ilgili bir yargıya bas¸vuru su¨recimiz olmus¸tu fakat mahkeme konuyla ilis¸kin yargı su¨recinin sendika bas¸vurusu u¨zerinden degˆil bireysel olarak fiili bir o¨rnek u¨zerinden yapılacak bas¸vuru u¨zerinden bas¸layabilecegˆine hu¨kmetmis¸ti. Biz de gec¸tigˆimiz aylarda emekli olan ve emekli ikramiyesi tam yıllar u¨zerinden hesap edilip 7 aylık hizmet su¨resi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz u¨zerinden yeniden bas¸vuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı su¨recinde mahkemeden c¸ıkacak adaletli bir kararla birlikte SGK'nin sadece yıllar u¨zerinden yaptıgˆı emekli ikramiyesi hesabına aylar ve gu¨nler de dahil edilir."

Mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Tonbul, "3 milyon ailenin hakkının oldugˆu o¨nemli bir konuda yargının adaletli bir karara hu¨kmedecegˆini u¨mit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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