Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar? Kurban bayramı ikamiyesini kimler alabilir?
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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar? Kurban bayramı ikamiyesini kimler alabilir?

Emekli ikramiyesi ne kadar? Emeklilerin merakla beklediği emekli maaşı zammı için tarih belli oldu. Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli ikramiyelerini de aynı tarihte ödemesi bekleniyor. Peki kimler ikramiye alacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar? Kurban bayramı ikamiyesini kimler alabilir?
27.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:25

Kurban bayramına kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ne kadar araştırıyor. İkramiye ile birlikte temmuz ayında zamlı maaşlar da hesaba geçecek. Böylelikle milyonlarca emekli temmuz ayında çifte bayram yaşamış olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler, temmuzda hem ikramiye hem de zamlı maaşlarına kavuşacak. Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla tüm imkanları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 1.000'er lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Hem eşi hem anne veya babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Bayram ikramiyesini emekliler gibi maluller de tam olarak alıyor.İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edildiyse 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Temmuzda emekli aylıkları da zamlı olarak hesaplara geçecek. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5,09 olacak. Maaş yükseleceği için bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya çıkacak. Yine 2000 tarihinden önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya yükselecek. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak. Emeklilerin gelirlerinde 90 ile 320 liraya yakın artış olacak.

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