Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler ve memurlar, bayram ikramiyesi ile Ağustos ayı maaşlarının ne zaman yatacaklarını merak ediyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile emekli ikramiyesi ne zaman yatacak kesin tarih verdi. Peki bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Selçuk "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak." dedi.

BAYRAMDAN ÖNCE MAAŞLAR YATACAK MI?

Vatandaşlar, Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürürken maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya devam ediyor. Memur maaşları, her ayın onbeşinde yatırılıyor. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Bu yüzden maaşlar, bayram öncesinde mi sonrasında mı yatacak merak ediliyor. Bu konuda yapılan resmi bir açıklama yok. Ama bayram öncesinde 8-9 Ağustos'ta yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihleri...