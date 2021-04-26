Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Bu yıl emekli vatandaşların merakla beklediği ve araştırdığı emekli ikramiyesinde artış yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili neler dedi? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Bu yıl emekli vatandaşların merakla beklediği ve araştırdığı emekli ikramiyesinde artış yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili neler dedi? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda 1000'er lira ödeniyordu Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı toplamında toplam 2000 lira emekli ikramiyesi veriliyordu. Bu yıl ise enflasyon oranında artış yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları;

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.