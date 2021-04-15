Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne kadar 2021? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi fiyatı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından merak edilen emekli ikramiyeleri hangi ay ve gün hesaba yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi fiyatı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından merak edilen emekli ikramiyeleri hangi ay ve gün hesaba yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık.""3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. "Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs ayı başında ve Temmuz ayı ortasında ödenecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapanan her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir."