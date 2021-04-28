Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu
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Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı belli oldu.

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Bayram ikramiyesi tutarı bin 100 liraya yükseltildi.

KARARI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını söylemişti.

Buna göre, bayram ikramiyelerinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

(İHA)

Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu
Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu
Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu
Emekli ikramiyesi 1100 TL oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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