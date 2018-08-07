Emekli İkramiyelerinin Ödeneceği Tarihler Belli Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin gelecek hafta ödeneceğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemeleri ile emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, 16 Ağustos'ta Bağ-Kur ve SSK, 17 Ağustos'ta emekli sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacağını bildirdi.

"BİRDEN FAZLA EMEKLİLİĞİ VARSA…"

Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına bin TL olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

11 MİLYON 767 BİN 550 EMEKLİYE 10 TRİLYON 417 MİLYON 886 BİN 693 TL Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 trilyon 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceğini açıkladı.

(İHA)