Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu Emekli maaşları ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri ne kadar? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı öncesinde, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamında zam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını söylemişti. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13 - 16 Temmuz'da ödenecek. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu. Buna göre, SSK emeklileri 13-14; Emekli Sandığı emeklileri 15 ve Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1100 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

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