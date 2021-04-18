Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından merak edilen emekli ikramiyeleri hangi ay ve gün hesaba yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye ödemesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül nedir? Emekli ikramiyesi ile ilgili bilgiler!

2021 yılı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih açıklandı. Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün hesaba yatacak? Emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemde yer alan 3 formül nedir? Hangi bankalardan ikramiye alınabilir? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi kaç tl olacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık."

"3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

Buna göre Bayram ikramiyeleri Mayıs ayı başında ve Temmuz ayı ortasında ödenecektir.

2021 EMEKLİ İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı kapanan her kardeşimizin derdi bizim derdimizdir."

EMEKLİ İKRAMİYELERİYLE İLGİLİ GÜNDEMDEKİ 3 FORMÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs ayı başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyeleri için yapılacak zamla ilgili konuşulan 3 formülün detayları da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde yaptığı konuşmada emekli ikramiyeleriyle ilgili müjdeyi vermişti. Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İKRAMİYELER İÇİN 3 FORMÜL GÜNDEMDE

Tablo bu şekilde genel olarak. Peki ne kadarlık bir zam olacak? Şu an net değil, sadece ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var. Şimdi onları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle 3 başlıkta konuşulan formüller var.

BİRİNCİ FORMÜL 6 AYDA BİR ENFLASYON ARTIŞININ YANSITILMASI

Birincisini özetleyelim. 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. Baktığımızda ilk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36'lık oranın yansıtılması şeklinde. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni enflasyon oranın yansıtılması olarak özetleniyor.

İKİNCİ FORMÜL YILLIK ENFLASYON ÜZERİNDEN

Bir diğer formül ise yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu yansıtılırsa bu oran da yüzde 14.60 olacak.

SON FORMÜL İSE 2018 YILINDAN BU YANA GELEN ENFLASYONUN YANSITILMASI

Son olarak üçüncü formülde ise 2018 yılından bu yana meydana gelen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması yönünde bir talep var. Dediğimiz gibi bunlar sadece konuşulanlar, gündeme getirilen senaryolar. Son durum ne olacak biz de merakla bekliyoruz.