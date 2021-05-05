Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar dürüyor. Emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştıran vatandaşlarımız emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramında emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar dürüyor. Emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştıran vatandaşlarımız emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramında emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti: "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI ALACAKLAR YASAKLARDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlı sıkça sorulan soruları yayımlandı. Sayısız emekli vatandaşın beklediği emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplara geçecek tarihler netleşiyor. Bakanlık 3 - 15 Mayıs günleri arasında maaşlarını ve ikramiyelerini alacak vatandaşların yasaklardan muaf olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi.Buna göre; 'Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.