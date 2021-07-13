Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı