Emekli Hemşirenin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı

Emekli Hemşirenin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı

Sivas’ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı.

Emekli Hemşirenin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı

Sivas'ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında 50 BC 667 plakalı tırın sürücüsü Y.K., seyir halindeyken kalp krizi geçerek kaza yaptı. Şarampole devrilen tıra ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücünün kalp krizi geçirdiği görüldü. Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire Lalezar Mürşitpınar yaptı. Emekli hemşirenin müdahalesiyle kendine gelen sürücü ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - SİVAS

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