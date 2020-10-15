Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
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Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)

15.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:41
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)

HATİCE HEMŞİRE KADINLARIN OMUZUNDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından...

HATİCE HEMŞİRE KADINLARIN OMUZUNDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi'nde oturan annesi Fethiye Tusu'nun evi önüne getirilip, helallik alındı. Okunan duaların ardından cinayete kurban giden Tusu'nun tabutu, kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Hatice Tusu'nun cenazesi Özbaşı Mahalle Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Fethiye Tusu ise kızının tabutunu öperek gözyaşı döktü. Hatice Tusu'nun cenazesine çalıştığı hastaneden mesai arkadaşları, koroda birlikte çalıştığı arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

HATİCE HEMŞİREYİ ARKADAŞLARI ANLATTITusu'nun Didim Devlet Hastanesi'nden mesai arkadaşı Nevin Duran, "2 yıl hastanede birlikte çalıştık. Yatalak hastalara birlikte gidip, evlerinde çok baktık. Hayat dolu, planlı ve programlı, işini bilerek yapan, aklı başında, son derece güler yüzlü biriydi" dedi.Tusu'nun korodan arkadaşı Hüseyin Çakır da, "Didim Kültür ve Sanat Derneği adı altında, birkaç yıl birlikte koroda çalıştık. İkisi de arkadaşımızdı. Arkadaşlarımız çok dikkatli insanlardı. Böyle bir şeyi nasıl yaptı hala şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınlar Derneği Didim Şube Başkanı Selma Özöğretmen de, "Dernek olarak biz de bu konuda tarafız. Hiç kimse hiçbir kadını öldüremez. Sebep ne olursa olsun. Kadın cinayetlerine son verilmesini istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Burhan CEYHAN/SÖKE, (Aydın),


Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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