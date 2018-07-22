Emekli Hekim Maaşlarına 500-600 Liralık Artışı Sağladık"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Memur-Sen ailesi olarak Allah'a hamdolsun taban aylığa zam olmak üzere özel hizmet tazminatı yansıtma oranıyla birlikte ortalama emekli hekimlerin maaşlarına 500-600 liralık artışı sağladık." dedi.

Memiş, sendikanın Konya Şubesince bir otelde düzenlenen toplantıda, yıpranma hakkının Sağlık-Sen'in en önemli taleplerinden biri olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mayıs 2014'te programda, sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözü verdiğini hatırlatan Memiş, "Hemen orada düzenlemenin hayata geçmesi için üst düzey yetkililere talimat vermişti. Ancak ne yazık ki 4 yılı aşkın süredir hantal bürokrasiyi aşabilmek mümkün olmamıştır. Yıpranma payının, yeni dönemdeki ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur." diye konuştu.

Memiş, yıpranma payının geçmişe dönük olarak da verilmesi için mücadele vereceklerini belirterek 3600 ek göstergenin de çözülmeyi beklediğini aktardı.

"Ek ödemelerin mutlaka emeklilere yansıtılması gerekiyor"

Toplantıya emekli sağlık çalışanlarının maaşlarının artışına yönelik de çaba içerisine girdiklerini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Hekimlere verilen emekli maaşı çok düşük. Sadece hekimleri değil sağlık çalışanlarının maaşı da düşük. Ek ödemelerin mutlaka emeklilere yansıtılması gerekiyor. Memur-Sen ailesi olarak Allah'a hamdolsun taban aylığa zam olmak üzere özel hizmet tazminatı yansıtma oranıyla birlikte ortalama emekli hekimlerin maaşlarına 500-600 liralık artışı sağladık. Yeterli mi, değil. Hemşirelere 3600 ek gösterge konusu konuşulduysa bunun kapsamının genişletilmesi ve tüm sağlık çalışanlarına verilmesi gerekiyor. İnşallah bunu sağlayabilirsek 550 lira ek artış oluyor. Bunu sağlayabilirsek sağlık çalışanları için önem arz edecek. Bu torba yasa içerisinde 3600 ek gösterge yok. Bu konuyu takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün en kısa zamanda uygulamaya konulacağını düşünüyorum."

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir, Leyla Şahin Usta, MEMUR-SEN Konya İl Başkanı Nazif Karlıer, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.